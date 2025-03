Anna Rita Panebianco, la manager del Caffè Florian di piazza San Marco a Venezia, è morta in un incidente nautico avvenuto nella laguna di Venezia l’8 marzo. La donna 56enne era a bordo un’imbarcazione che si è schiantata contro una “bricola” (il palo di legno che delimita l’area di navigazione). Secondo le prime ricostruzioni, la barca stava percorrendo il tratto Cà Noghera-Torcello con a bordo tre persone originarie di Venezia.

“Con il cuore infranto e ancora increduli – si legge sul profilo Facebook del Florian – tutti noi la ricordiamo con sincero affetto e profonda stima, personale e professionale. Già ci mancano il sorriso, l’intelligenza, la gentilezza e il suo amore per il Florian, che condivideva con passione con noi e con i clienti. Per sempre grazie per quanto ci hai dato, Anna”. Panebianco si era laureata in Lingue orientali a Cà Foscari, poi aveva intrapreso il lavoro nel settore degli esercizi pubblici fino a ricoprire il ruolo di responsabilità al Florian.