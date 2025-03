“Il ragionamento di Salvini, cioè contrapporre le spese sociali alle armi del riarmo europeo, è un po’ demagogico. Non è l’unico a farlo, lo fanno anche Conte e altre parti della sinistra. La sua posizione è contraria a quella di Giorgia Meloni? Finora i fatti dimostrano in maniera molto chiara ed evidente che Giorgia Meloni è sempre riuscita a rappresentare la perfetta sintesi nella maggioranza e una leadership molto forte e molto rispettata a livello internazionale. E sono certo che così sarà anche in questo ulteriore frangente”. Così a Tagadà (La7) l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza commenta la “protesta” del leader della Lega Matteo Salvini contro il piano di riarmo sostenuto dai big europei, in primis il presidente francese Macron (“Mai un esercito europeo comandato da quel matto”).

Incalzato dalla conduttrice Tiziana Panella che di Salvini ricorda il ruolo di vicepresidente del Consiglio e che sottolinea l’importanza di un tema che fa presa sull’opinione pubblica, il politico risponde con toni piccati: “Ho detto che Salvini sbaglia e sono stato molto critico con lui. Ci affidiamo naturalmente alla capacità di sintesi di Giorgia Meloni, cosa vuole farmi dire di più su questo tema? Ho già detto tutto, mi pare. Circa il riarmo europeo, noi abbiamo dato ormai per 3 anni consecutivi una parte importante delle nostre dotazioni all’Ucraina per consentirle di difendersi. Così hanno fatto buona parte dei paesi europei – continua – Quindi, una banale ma fondamentale necessità di ricostituire le nostre scorte ai fini della deterrenza è fondamentale per ogni nazione europea, prima ancora di ragionare di investimenti comuni su una difesa comune, che pure dovrà fare i suoi passi avanti. E io credo che questo sia facilmente comprensibile dai cittadini, se uno esce un attimo dalla demagogia e ha qualche secondo in più per riflettere”.

Non ci sta il giornalista Luca Sommi: “Non è demagogia, ma democrazia. Voi rappresentate gli italiani nelle istituzioni: vediamo cosa rispondono se adesso andate a chieder loro se vogliono un ulteriore riarmo a deficit“.

“La deterrenza è alla base della sicurezza e la sicurezza è alla base della nostra libertà”, chiosa Fidanza.