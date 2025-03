“La prima cosa che vorrei chiedervi è mandare un grande abbraccio e un grande augurio a un grande vecchio che sta lottando per la vita. Si chiama Papa Francesco. Un grande saluto dai giovani di Napoli e della Campania perché si possa riprendere e perché è stato un uomo di pace”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, comincia il suo intervento dal palco di piazza del Plebiscito a Napoli, rivolgendosi agli studenti che hanno partecipato al flash mob “Bella così”, organizzato dalla Regione in occasione della festa della donna.

Poi il politico campano rivolge una esortazione ai ragazzi presenti in piazza: “Dovete scendere in campo, perché si sentono rumori di guerra dappertutto. La vostra generazione non ha più la memoria delle tragedie delle grandi guerre. Sono passati gli anni, non ci ricordiamo più che le guerre significano morti, mutilati, prigionieri, violenze, stupri. Scendete in campo per difendere la pace. La pace è il valore fondamentale, altro che il riarmo per centinaia di miliardi di euro e di dollari“.

E menziona nuovamente il pontefice: “Riuniamo i popoli, seguiamo il messaggio di Papa Francesco, perché senza la pace abbiamo perso tutto. La pace e il dialogo fra i popoli prima di tutto. Poniamo termine ai massacri in Ucraina e a Gaza. A Gaza sono morti 50mila palestinesi di cui la gran parte sono donne e bambini. E tuttora i bambini palestinesi muoiono di sete. Non è possibile avere questa situazione. Allora scendete in campo per la pace e fatevi sentire, la pace è il valore fondamentale”.

De Luca sollecita gli studenti anche a dare importanza ai diritti: “Stiamo facendo dei passi indietro sul piano dei diritti e della sicurezza delle donne. Avevamo immaginato di aver fatto grandi conquiste, ma invece stiamo tornando indietro. Fra poco vi manderanno di nuovo a chiudervi nelle cucine delle case per fare solo l’attività di cura. Non è possibile. Dobbiamo riprendere la battaglia per i diritti in maniera civile, dobbiamo acquisire l’uguaglianza fra donne e uomini. È un diritto irrinunciabile”.