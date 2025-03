Papa Francesco ha mandato un breve audio dal Policlinico Gemelli di Roma dove è ricoverato dal 14 febbraio scorso. Il pontefice, evidentemente affaticato nella voce, ha voluto condividere un ringraziamento in spagnolo con i tanti fedeli che negli ultimi giorni si sono radunati in preghiera per la sua salute. L’audio è stato trasmesso prima del consueto rosario in Piazza San Pietro.