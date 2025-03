M5s e Avs hanno chiesto in Aula alla Camera una informativa urgente sul salva Milano. “Chiediamo una informativa – ha detto Agostino Santillo del M5s – sul provvedimento per capire quali iniziative il governo intenda intraprendere per contrastare i fenomeni corruttivi“. “Facciamo un appello – ha detto inoltre – agli amici del Pd: guardiamoci negli occhi e se questo Parlamento ha ancora un pò di dignità bisogna cestinarlo“. “Anche Avs – ha detto Angelo Bonelli, Avs – chiede una informativa del governo: quanto accaduto ieri evidenzia un fatto di una gravità inaudita. Mi sono opposto in commissione a questo provvedimento che abbiamo sempre ritenuto gravissimo per il territorio“. “Un parlamentare – ha aggiunto – non può esaminare un testo scritto da un indagato, vorrei essere tutelato da questo punto di vista. Abbiamo inviato la nostra pregiudiziale di costituzionalità alla procura di Milano ma il governo deve parlare”.