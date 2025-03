“Ma questa è un’arbitra femmina?“, ma anche: “Perché non vai a fare gli gnocchi?”, oppure: “Non capisce un c…, è donna“. Queste sono solo alcune delle frasi che il papà di un giovane calciatore, tra le risate degli altri padri lì vicino, ha rivolto a una ragazza 16enne che stava arbitrando una partita di calcio giovanile. A denunciare tutto è stato Alessandro Natali, padre di due ragazzi di 18 e 14 anni e di una figlia di 13, che ha sentito di tutto nella partita tra Achillea e Grifone Gialloverde andata in scena domenica 23 febbraio a Roma.

Al Corriere della Sera, Natali ha raccontato che il padre di un giocatore del Grifone si è cimentato in una telecronaca in diretta su Youtube nella quale ha riempito di insulti l’arbitra di appena 16 anni: “Ho sentito che questo papà avviava la telecronaca e fin dal primo momento mi sono stupito e arrabbiato per le sue ‘battute’ contro la ragazzina. Tra l’altro loro hanno vinto, non avevano alcun motivo di lamentarsi: ma ogni occasione era buona per insultarla, e tutti gli altri papà accanto ridevano. Non capisco come si possa al giorno d’oggi comportarsi così”.

Natali era disgustato, così come gli altri papà della sua squadra, e a un certo punto non ne ha potuto più: “Non mi sono tenuto, gli ho detto chiaramente che quel linguaggio era inaccettabile. Dopo ha smesso, ha fatto una telecronaca evitando di usare termini e parole sessisti nei confronti della ragazza. Ma non riesco a capire: come si fa a sottovalutare al giorno d’oggi un tale comportamento? – si è chiesto il 54enne – Forse prima si era superficiali su certi argomenti, adesso però se ne parla continuamente, ci sono film, dibattiti, articoli tutti i giorni. Io ho una figlia, e non posso non pensare che se lei ascoltasse certi insulti ne uscirebbe devastata. Ma non serve avere figli per capire, per avere la sensibilità di rendersi conto che sono proprio questi gli atteggiamenti sbagliati che portano poi un certo tipo di cultura a radicarsi nella società”. Natali ha deciso di denunciare l’accaduto pubblicando un estratto della diretta su Facebook: “Magari vedendosi pubblicato un po’ si vergogna e la prossima volta evita”.