Inter e Juventus si sfregano le mani, la prossima potrebbe essere per bianconeri e nerazzurri l’estate più ricca della loro storia. La Fifa infatti ha deciso di investire ben un miliardo di dollari in montepremi per il controverso Mondiale per Club 2025 che andrà in scena dal 14 giugno al 13 luglio e che si svolgerà negli Stati Uniti. “La Coppa del Mondo per Club Fifa non sarà solo l’apice del calcio per club, ma anche una vivida dimostrazione di solidarietà che andrà a beneficio dei club in generale su una scala che nessun’altra competizione ha mai raggiunto”, ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino.

“Tutte le entrate generate dal torneo saranno distribuite ai club partecipanti e tramite la solidarietà dei club in tutto il mondo, poiché la Fifa non tratterrà un solo dollaro. Le riserve della Fifa, che sono lì per lo sviluppo del calcio globale, rimarranno intatte”. Considerato che per l’ultimo Mondiale di calcio in Qatar per le Nazionali fu stanziato un montepremi di 440 milioni di dollari, la prossima edizione del Mondiale per Club diventa appunto da record. Ma quanto incasseranno Inter e Juve?

Ancora non è noto. Certamente, stando alle parole di Infantino, gran parte del miliardo di dollari sarà diviso equamente tra le 32 squadre partecipanti. E poi andranno aggiunti i ricavi generati dal torneo, stando quanto promosso da Infantino. È chiaro che il montepremi salirà ad ogni passaggio del turno. L’Inter è nel gruppo E con River Plate, Urawa Reds e Monterrey, la Juventus nel girone G con Manchester City, Wydad Casablanca e Al-Ain: per entrambe le italiane, quindi, arrivare almeno agli ottavi è un obiettivo ampiamente alla portata.