Serrato botta e risposta a Tagadà (La7) tra la giornalista Carmen Lasorella e il generale Leonardo Tricarico, già capo di Stato maggiore dell’Aeronautica, sui massacri condotti da Israele nella Striscia di Gaza.

Tricarico, reduce da una settimana di soggiorno in Israele, afferma che le azioni militari israeliane si sono svolte nel pieno rispetto delle norme internazionali: “Fra le certezze che ho consolidato, c’è quella riguardante la condotta delle missioni di bombardamento da parte dell’esercito israeliano: c’è un processo di pianificazione assolutamente osservante delle regole sul rispetto della vita umana, nei limiti del possibile“.

“Come i danni collaterali smisurati che si sono creati?”, chiede Lasorella.

“Era inevitabile – risponde Tricarico – Se l’obiettivo militare era un tunnel in un ospedale, è stato fatto tutto il possibile per sgomberare quell’obiettivo, perché usano più di un sistema per cercare di far allontanare le persone, dopodiché colpiscono. Con questo metodo sono arrivati a uccidere un terrorista e una vita innocente”.

“Magari il rapporto fosse stato uno a uno – obietta la giornalista – In realtà, è stato molto più alto: uno a dieci, uno a venti, uno a cinquanta”.

Tricarico ribatte che sui numeri propagandistici di Hamas non ci sono stati riscontri, ma l’ex inviata di guerra puntualizza: “Io non mi riferisco ai numeri di Hamas, ma a quelli dati dalle organizzazioni internazionali, che non sono i numeri di Hamas e che hanno detto altro”.

“Sì, organizzazioni che fanno capo all’Onu“, minimizza Tricarico.

“Fino a prova contraria, ci siamo tutti dentro l’Onu“, rilancia Lasorella.

“Ci sono stati 49mila morti, giusto?”, chiede Tricarico.

“Forse anche di più”, risponde la giornalista.

“Allora di 49mila morti 20mila sono terroristi“, sentenzia il generale.

“Vabbè, e chi lo dice?”, replica Lasorella.

“Lo dice un governo legittimo”, risponde Tricarico.

“Israeliano – precisa la giornalista – E ci sono prove oggettive che quei 20mila morti sono terroristi? Quando ho un nemico e gli dico che è un terrorista, lo offendo, ma questa è un’offesa, non è una definizione tecnica”.