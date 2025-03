Le vittime potrebbero essere oltre 50. Ma uno studente cinese, dottorando in ingegneria a Londra, è stato dichiarato colpevole mercoledì da un tribunale di Londra di aver drogato e violentato 10 donne in Inghilterra e in Cina. Zhenhao Zou, 28 anni, è stato condannato per le aggressioni avvenute tra il 2019 e il 2023. Il giudice lo considerato responsabile per undici capi d’accusa di stupro, con due dei reati relativi a una sola vittima. La polizia è riuscita a identificare solo due delle vittime e, dopo il verdetto, ha dichiarato che più di 50 altre donne potrebbero essere state vittime di Zou, il che lo renderebbe uno dei peggiori criminali sessuali della storia del Regno Unito. Utilizzando telecamere nascoste o portatili per registrare le aggressioni, Zou ha filmato nove delle aggressioni come “souvenir” e ha conservato una scatola di trofei con gli effetti personali delle donne che sono stati trovati e catalogati dagli agenti della Polizia metropolitana.

L’imputato ha affermato che le interazioni sessuali erano consensuali, la pena sarà decisa il 19 giugno. Ai giurati, che hanno dovuto guardare i filmati delle aggressioni durante il processo, sono state concesse pause regolari. Il 28enne è stato condannato anche possesso di immagini pornografiche estreme, uno di falsa detenzione e tre di possesso di una droga controllata con l’intento di commettere un reato sessuale.

.“In questi reati ha fatto tutto il possibile per rendere le sue vittime incapaci di resistere ai suoi attacchi e, in molti casi, potrebbero anche non ricordare ciò che è accaduto loro”, ha dichiarato il comandante della polizia metropolitana Kevin Southworth. Ha ringraziato le due donne che hanno testimoniato contro Zou. La poliziasta facendo appello a chiunque pensi di essere stato preso di mira da Zou di contattare la polizia. Zou si era trasferito a Belfast, nell’Irlanda del Nord, nel 2017 per studiare ingegneria meccanica alla Queen’s University, prima di passare all’UCL nel 2019 per un master e poi un dottorato.