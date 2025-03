Il presidente statunitense Donald Trump minaccia di bloccare tutti i finanziamenti statali alle università che consentono proteste che definisce “illegali”, senza ulteriori precisazioni. “Gli attivisti saranno imprigionati o rispediti definitivamente nel paese da cui provengono”, ha scritto Trump in un post sulla sua piattaforma Truth. Il presidente non fornisce però una spiegazione esaustiva sugli elementi che renderebbero illegali le proteste. “Gli studenti americani saranno espulsi o, a seconda del crimine, arrestati. NIENTE MASCHERE!”, scrive Trump.

La dichiarazione odierna va ad aggiungersi a una serie di provvedimenti della Casa Bianca per rafforzare la supervisione sull’istruzione universitaria. I contratti federali della Columbia University sono stati sottoposti a revisione e una task force che include il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti visiterà 10 atenei per indagare su episodi di presunto antisemitismo.

Nell’ultimo anno, in moltissimi campus statunitensi, si sono svolte proteste (spesso organizzate da attivisti della comunità ebraica) contro i bombardamenti di Israele a Gaza. La scorsa settimana, i dimostranti del Barnard College hanno preso d’assalto un edificio del campus dopo che gli studenti erano stati espulsi per aver interrotto una lezione di storia israeliana alla Columbia. L’università ha affermato in una nota che sta esaminando la comunicazione della Casa Bianca sui suoi finanziamenti e si impegna a combattere l’antisemitismo e ogni forma di discriminazione.

Le università, in particolare quelle che si concentrano sulla ricerca accademica, ricevono miliardi di dollari ogni anno dal governo. Gli studenti ricevono anche prestiti federali per le tasse universitarie. Molte delle scuole più ricche hanno adottato misure per ridurre la spesa in seguito a un potenziale ritiro dell’assistenza statale La Stanford University , la Cornell University e il Massachusetts Institute of Technology hanno bloccato le assunzioni. Il MIT sta anche effettuando tagli dal 5% al ​​10% per le divisioni accademiche e amministrative.