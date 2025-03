Era il 2 marzo 2024 quando un certo Tadej Pogacar volava sulla Strade Bianche con una fuga in solitaria di ben 80 chilometri sugli sterrati della Toscana. Ancora lo si poteva solo intuire, ma quella impresa nella polvere sarebbe diventata la prima perla di una stagione entrata nella storia del ciclismo, nella quale lo sloveno ha vinto la Liegi, il Giro d’Italia, il Tour de France, il Mondiale (con un’altra fuga da 100 km) e il Lombardia. Un anno dopo, sabato 8 marzo, Pogacar torna sule colline senesi per l’edizione 2025 delle Strade Bianche. E il ciclista sloveno ha intenzione di fare tris. Dopo aver trionfato nel 2022 e nel 2024, Pogacar ha come obiettivo il terzo successo che gli permetterebbe di vedere il suo nome impresso su un cippo di marmo presente in un tratto di sterrato. Un’impresa che il solo Fabian Cancellara è riuscito a compiere.

A Siena, lo sloveno tornerà in gara direttamente dal Lombardia 2024, salvo la recente parentesi dell’Uae Tour dove di è assicurato due tappe e la classifica finale facendo capire fin da subito ai suoi avversari che, ancora una volta, sarà lui l’uomo da battere. E, tanto per cambiare, è il superfavorito anche nella prima classica stagionale. Che è diventata se possibile ancora più faticosa: i tratti di sterrato sono infatti aumentati, passando a 82 dei 213 chilometri complessivi: in poche parole, il 40% della corsa si disputerà fuoristrada. Chi proverà ad impensierire lo sloveno? È ancora difficile dirlo. L’elenco degli iscritti non è ancora definitivo, ma è bene notare che nessuno tra Mathieu Van Der Poel e Wout Van Aert ha osato sfidare Pogacar, che partirà con il numero 1 sulla schiena.

La Strade Bianche restano però una corsa molto tortuosa in cui può succedere di tutto: a provare a sorprendere lo sloveno ci saranno Tom Pidcock, vincitore nel 2023, Maxim Van Gils, terzo lo scorso anno, e Michal Kwiatkowski, due volte campione ma ormai al crepuscolo della sua carriera. Possibili outsider Valentin Madouas, Marc Hirschi, Ben Healy, Mathias Vacek, Matej Mohoric e Attila Valter. Gli italiani? Ci proveranno Formolo, Scaroni, Bagioli e Zana.