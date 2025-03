Arrivano le prime reazioni alla sospensione degli aiuti militari all’Ucraina da parte degli Stati Uniti e al piano “Rearm Europe” annunciato da Ursula von der Leyen. “E’ arrivato il momento per l’Europa di avere una posizione autonoma in materia di difesa, cioè completamente sovrana in termini di politica di difesa, di relazioni estere e di politica industriale, indipendente e non subordinata agli Stati Uniti”. Lo ha detto la vicepremier spagnola con delega al Lavoro, Yolanda Diaz, commentando la decisione di Donald Trump. Sull’eventualità di inviare truppe spagnole in Ucraina per una missione europea di peacekeeping, la vicepremier si è limitata a ripetere di essere a favore della difesa del popolo ucraino a fronte di “un’invasione illegittima che viola la legalità internazionale”.

Di segno diametralmente opposto la reazione della Lega al piano di riarmo dell’Ue annunciato dalla presidente della Commissione. E’ “preoccupante la deriva bellicista intrapresa dall’Unione Europea – afferma la delegazione del Carroccio al Parlamento europeo -, che mentre l’America di Donald Trump lavora per la pace e parla di fine del conflitto in Ucraina, corre al riarmo e parla di soldati al fronte. Investire nella difesa è importante, ma è prerogativa dei singoli Paesi, non della Commissione Europea”. Per gli eurodeputati leghisti, è “allarmante anche che Ursula Von der Leyen proponga di investire in armamenti sottraendo risorse ai fondi di coesione, che sarebbero in realtà destinati a promuovere sviluppo economico e sociale degli Stati membri”. “L’Ue non riesce a reperire fondi per le altre priorità, ma trova 800 miliardi per il riarmo? Una escalation militare inquietante, che non è per nulla proporzionale agli sforzi effettuati da Bruxelles, negli ultimi tre anni, per fare sì che la diplomazia si sostituisca ai fucili e alle bombe: se qualcuno in Europa vuole la terza guerra mondiale, non lo fa a nostro nome”, conclude.