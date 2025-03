“Bisogna ragionare in modo realistico: è chiaro che se si vuole porre termine alla guerra civile tra Ucraina e Russia, le potenze che possono decidere questa fine sono la Russia e gli Usa. Trump dice chiaramente che non intende affatto rischiare la terza guerra mondiale per l’Ucraina e che gli europei devono cominciare ad arrangiarsi. Sono in grado di fare una difesa comune? La facciano. Non sono in grado? E allora decideranno i rapporti di forza tra Europa, Stati Uniti, Russia e Cina“. Sono le parole pronunciate a L’aria che tira (La7) dal filosofo Massimo Cacciari, che stigmatizza con toni severi l’inconsistenza dell’Europa e che suggerisce la migliore strategia che dovrebbe avere la Ue nell’affrontare il presidente degli Usa.

“Si può protestare contro i comportamenti e gli atteggiamenti di Trump – osserva Cacciari – ma l’Europa dovrebbe fare un discorso più strategico con gli Usa, ricordando che non sono particolarmente forti come 70 anni fa, non sono un impero in crescita come erano dopo la seconda guerra mondiale con Roosevelt. L’Ue dovrebbe dire a Trump: ‘Attenzione, non sognarti i secoli americani. Guarda l’andamento demografico di tutto l’Occidente e la distribuzione del Pil mondiale’. La Ue, insomma, dovrebbe far ragionare gli Usa, invitandoli a smetterla di guardare l’Europa con grande sospetto, tanto per usare un eufemismo, perché all’interno dell’Occidente è importante un rapporto di alleanza inter pares“.

E ribadisce: “Vogliamo che finisca il massacro in Ucraina sì o no? Se lo vogliamo, allora è necessario un accordo. Se invece l’unico nostro obiettivo è che la Russia si ritiri, allora Trump dice: Europa, armati, parti, fai la guerra alla Russia e vediamo se la vinci. Io lo sto ripetendo da 3 anni, cioè dal giorno dopo l’invasione russa in Ucraina – conclude – l’Europa dovrebbe dire: ‘Fermi tutti , torniamo agli accordi di Minsk e discutiamo su quelli‘. Io credo che, a questo punto, sarebbe convenienza di tutti ritornare con la massima urgenza a quel tavolo”.