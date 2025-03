In un mercato italiano delle quattroruote ancora in sofferenza a febbraio (- 6,3%), precipitano le vendite di Tesla (- 54%). Il mese scorso sono state immatricolate poco meno di 138mila auto, contro le 147mila dello stesso mese dell’anno prima. Tra i grandi gruppi Stellantis arretra del 14%, con una quota di mercato che si restringe al 30%. Il solo marchio Fiat segna una flessione del 16%, così come Ford (- 16,8%). Affonda Lancia che ha immatricolato appena 926 vetture.

Peggio di Stellantis fanno Renault (- 21%) ed Opel (- 26%). Si salvano, viceversa, Volkswagen che chiude il mese con un aumento delle vendite del 3,1%, Toyota (+ 3,2%), Nissan (+ 10%), Bmw (+ 5%). Molto bene Mercedes (+ 27%) e il marchio Alfa Romeo (+22%).

Tra le flessioni più marcate c’è quella di Tesla le cui vendite scendono a sole 843 vetture contro le oltre 1.800 del febbraio 2024. Si conferma un periodo molto negativo per la casa automobilistica di Elon Musk alle prese con una flessione delle vendite in tutti i mercati, inclusa la Cina, dove Tesla realizza un terzo dei suoi ricavi. Alcuni osservatori riconducono il calo anche alle ingerenze di Musk nella politica europea e ai ripetuti ammiccamenti dell’imprenditore con movimenti politici di estrema destra.

Il calo di febbraio sul mercato italiano arriva, per di più, in una fase positiva per le vetture elettriche, le cui vendite sono salite nel complesso del 35,9%, conquistando una quota di mercato del 9,5%. Le auto a benzina sono in calo del 20,9%, con quota di mercato al 26,4%; allo stesso modo. Le diesel scendono del 36,4%, con quota al 9,9%. Le auto mild e full hybrid aumentano del 10,2%.

“Il calo delle immatricolazioni nel primo bimestre 2025 è del 14,9% rispetto ai livelli ante-crisi, cioè rispetto al 2019. A ciò si aggiunge che le prospettive per i prossimi mesi non appaiono positive“, sottolinea il Centro Studi Promotor, a corredo dei dati del ministero dei Trasporti. Ben il 79% dei concessionari interpellati nel quadro della sua consueta indagine congiunturale mensile sul mercato dell’auto in Italia, ha dichiarato che in febbraio la raccolta di ordini è stata bassa, l’84% giudica bassa anche l’affluenza di visitatori nelle show room dei concessionari. Dalla stessa fonte emerge poi che i principali fattori di freno per il mercato dell’automobile italiano sono al momento l’incertezza per la transizione energetica, inserita tra i fattori di freno dal 60% degli interpellati, e i prezzi che vengono giudicati decisamente elevati dal 58%.