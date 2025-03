Jannik Sinner sta vivendo un momento difficile per via della squalifica di 3 mesi dovuta al caso Clostebol. Ma l’affetto dei tifosi e la sua grande popolarità non si sono affievoliti. Mentre faceva rifornimento alla sua auto in un benzinaio vicino Torino, alcuni appassionati si sono avvicinati per complimentarsi e chiedere una foto. Sinner, come mostrano le immagini, si è mostrato disponibile e si è concesso ai selfie di rito. “Grazie, sei stato carino”. “Sei un orgoglio”. Questi alcuni dei commenti dei fan, che poi si sono preoccupati per il tennista numero 1 al mondo, che rischiava di non riuscire più a partire se fossero arrivati altri curiosi.