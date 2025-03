Una vicenda che ha del surreale, quella che si sta succedendo a Vasanello, piccolo centro nel cuore dei monti cimini viterbesi. Qui quattro giorni fa è arrivata al Comune una pec delle Poste italiane che annunciava per il 3 marzo la chiusura per lavori dell’unico punto postale del paese. Insieme all’ufficio, chiuderà anche lo sportello bancomat, che essendo l’unico in paese, è ovviamente un servizio indispensabile per tutti gli abitanti. Il sindaco Igino Vestri, immediatamente ha contattato la direzione delle poste chiedendo un chiarimento, ma dopo uno scambio di e-mail il verdetto è rimasto lo stesso: “l’ufficio chiuderà il 4 marzo per lavori che dureranno 120 giorni, dovrete recarvi nel paese più vicino per i servizi postali e il prelievo di contanti”.

Tutto molto chiaro, se non fosse che il centro abitato più vicino si trova a 15 chilometri di distanza. A quel punto Vestri ha proposto all’azienda di installare provvisoriamente l’ufficio in un locale comunale provvisto di internet, impianti a norma (anche per disabili), riscaldamento e aria condizionata, che gli sarebbe stato messo a disposizione del tutto gratuitamente. Ma anche in questo caso la risposta è stata no, per problemi logistici e di sicurezza. “Ci hanno dato un preavviso di soli tre giorni – ha spiegato Vestri -, così il comune di Vasanello rimane assolutamente sguarnito sia dell’ufficio postale che del bancomat, l’unico sul territorio”.

Ancora: “Le Poste Italiane mi devono garantire almeno un mezzo per gli spostamenti dei residenti alle filiali di Vignanello, di Soriano, o di Orte, mi devono anche garantire una postazione bancomat dove prelevare contante”. Il primo cittadino si è anche rivolto al prefetto di Viterbo, Gennaro Capo, per chiedergli di instituire un tavolo di discussione tra le parti. “Mi sono rivolto al prefetto chiedendogli di aprire un tavolo di trattative con le Poste Italiane – ha concluso il sindaco -, per trovare insieme una soluzione che garantisca ai miei concittadini la continuità di un servizio indispensabile”.