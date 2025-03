Sesto Super G della stagione conquistato. Federica Brignone trionfa anche sulle nevi norvegesi di Kvitfjell. La valdostana, scesa con il pettorale numero 6, ha tremato quando sono scese in pista Lara Gut-Behrami e Sofia Goggia. La grande rivale svizzera, che paga una sbavatura nel settore centrale, ha terminato la sua gara dietro a Brignone per solamente 6 centesimi. Ottima prestazione ma tanta delusione per Goggia, che ha concluso al terzo posto con soli 9 centesimi di distacco. Le tre atlete sul podio racchiuse in meno di un decimo, segno di un grande equilibrio.

Brignone, che ha commesso qualche imperfezioni in un Super G molto tecnico, ha avuto la meglio sulle avversarie grazie allo spirito aggressivo con cui ha interpretato la gara. La differenza però l’hanno fatto soprattutto un errore di linea di Gut-Behrami nella parte alta del tracciato e un gancio dello scarpone destro che si è aperto durante la discesa di Goggia.

Per Brignone è la 35esima vittoria in carriera e l’ottava stagionale in Coppa del Mondo (9 considerando anche l’oro conquistato in gigante ai Mondiali). Ad appena nove gare dall’assegnazione della Coppa del Mondo di sci, la valdostana (1194 punti complessivi) guadagna sempre più vantaggio su Gut-Behrami in classifica generale, la svizzera ora dista 251 punti dalla vetta. Brignone, che ha già vinto la Sfera di Cristallo nel 2020 (prima donna italiana a riuscirci), se dovesse vincere anche questa Coppa del Mondo generale diventerebbe la prima sciatrice azzurra a fare il bis dopo le 4 vinte da Gustav Thoeni e supererebbe perfino Alberto Tomba.