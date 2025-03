“Oggi è stata la ciliegina sulla torta di un fine settimana davvero molto positivo: ho fatto ottimi risultati in discesa e vincere in un Super G così complicato è per me molto importante. Non mi aspettavo di farcela: all’arrivo ho fatto un urlo di frustrazione. Sapevo che fosse un SuperG da attaccare e l’ho fatto, ma ho combinato anche tanti errori“. Con queste parole rilasciate e a Rai Sport, Federica Brignone ha commentato la vittoria nel Super G di Kvitfjell che le ha permesso di portarsi a ben 251 punti di distanza dall’inseguitrice Gut-Behrami.

“Non ho fatto la manche che volevo, ma era molto difficile e tutte hanno commesso delle imprecisioni e siamo vicinissime. Ho rischiato molto e ha questo pagato tanto nella parte alta, poi sono stata un po’ fortunata con i centesimi“, ha aggiunto la valdostana. “Ora spero di continuare su questo ritmo anche nelle prossime settimane. Oggi in partenza è stato emozionante, ho visto le prime a scendere e non è stato facile entrare in casetta di partenza e riuscire a mettere il giusto atteggiamento. È stato complicato. È stata una sensazione forte”, ha ammesso Brignone. “Forse con qualche riferimento in più avrei potuto interpretare meglio anche l’aspetto finale. Ora devo sciare forte anche ad Åre in gigante: ho avversarie toste, in forma, basti vedere cosa ha fatto oggi Robinson nel finale. Per ora la situazione in Coppa del Mondo non è male, ma per fare i conti c’è tempo più avanti”, ha concluso l’azzurra.

L’altra italiana, Sofia Goggia, ha invece parlato del suo terzo posto senza nascondere il proprio stupore: “Scendendo ho avuto delle pessime sensazioni. C’era un fondo gessoso, aggressivo e mi sembrava che gli sci non mi tenessero e vedermi seconda a 9 centesimi ero molto sorpresa perché non ho avuto sensazioni incoraggianti”. La bergamasca si è quindi detta convinta di aver disputato un “weekend molto solido, molto buono. Mi dico che se ogni giorno avessi fatto 4 centesimi in meno sarebbe stato ottimo, eccellente. E’ un periodo un po’ così, in cui ci sono sciisticamente, ma non riesco ad avere un acuto. Mi auguro che nelle prossime discese si possa invertire il paradigma. Restano tante gare, ancora diverse possibilità per fare bene: avanti così”.