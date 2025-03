Le telecamere piazzate sul petto degli arbitri saranno parte integrante delle dirette televisive a partire dal Mondiale per Club in programma quest’estate da metà giugno a metà luglio. Lo ha ufficializzato l’Ifab (International Football Association Board), che in una nota spiega: “A seguito del feedback positivo riscontrato nelle competizioni in cui agli arbitri è stato permesso di indossare body cam in modo che le riprese potessero essere utilizzate per scopi di formazione e istruzione, l’Ifab ha sostenuto l’impegno della Fifa di testare le telecamere indossate dagli ufficiali di gara nelle competizioni Fifa per identificare un possibile uso futuro e sviluppare standard di qualità e sicurezza“.

Dopo i test già effettuati in Inghilterra, quindi, il Mondiale per club diventa il banco di prova generale per le body cam sul petto degli arbitri, che in futuro potrebbero diventare una consuetudine e magari essere estese perfino ai calciatori. Questa è una delle novità introdotte dall’Ifab in vista della stagione 2025/26 in occasione della 139esima Assemblea Generale Annuale che si è svolta a Belfast. La body cam è già stata però oggetto di sperimentazione anche in partite di alto livello, come la Finalissima tra Inghilterra e Brasile del 2023 (la prima edizione del trofeo internazionale di calcio femminile tra le squadre nazionali campionesse d’Europa e del Sudamerica) o persino in Premier League nell’incontro tra Crystal Palace e Manchester United datato maggio 2024. L’iniziativa ha come fine, almeno ufficialmente, quello di scoraggiare calciatori, allenatori o più in generale i presenti sul terreno di gioco da comportamenti offensivi e violenti nei confronti degli arbitri.