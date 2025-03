L’arbitro assegnerà un calcio d’angolo, e non una punizione indiretta, in favore della squadra avversaria se il portiere perderà tempo tenendo la palla più di 8 secondi (non più 6). È la novità introdotta dall’Ifab, l’International Football Association Board, in vista della stagione 2025/26 in occasione della 139esima Assemblea Generale Annuale che si è svolta a Belfast. Per quanto riguarda la norma del fuorigioco l’Ifab “condurrà ulteriori test con l’obiettivo di promuovere un calcio offensivo e incoraggiare l’opportunità di segnare gol, mantenendo al contempo l’attrattiva dello sport. La Fifa effettuerà delle sperimentazioni in alcune sue competizioni “.

La nuova regola contro le perdite di tempo

In precedenza il portiere, dopo una parata, poteva trattenere il pallone per un massimo di 6 secondi prima di rimetterlo in gioco. Una regola che di fatto mai veniva applicata e questo contribuiva ad aumentare le proteste quando, nel più classico degli esempi, il portiere di una squadra in vantaggio tratteneva il pallone fra le mani finché l’arbitro non lo invitava a giocarlo. Ma adesso, pare possa esserci una svolta. La nuova regola che verrà introdotta dall’Ifab nasce proprio con questo scopo: ridurre le perdite di tempo. Il direttore di gara “avvertirà” l’estremo difensore mostrando un countdown degli ultimi 5 secondi con la mano alzata: se il portiere sforerà, sarà corner per gli avversari. Diventa così regola quella che al momento era stata una sperimentazione nel campionato Primavera, dove però la “sanzione” era la rimessa laterale al posto del calcio d’angolo.

Le altre novità

Tra le nuove norme, un aggiornamento al Protocollo Video Assistant Referee (VAR): le competizioni ora hanno la possibilità per l’arbitro di fare un annuncio dopo una revisione del VAR o un lungo controllo del VAR. Novità anche per le linee guida pratiche per gli ufficiali di gara: poiché il VAR può monitorare le decisioni di gol/non gol e l’invasione del portiere, l’assistente dell’arbitro deve essere posizionato in linea con il dischetto al momento di un calcio di rigore, che è la linea di fuorigioco.

Quando scatta il nuovo regolamento

Ma quando entreranno in vigore queste regole? L’Ifab scrive che: “In conformità con le normative applicabili che consentono alle competizioni che iniziano prima del 1° luglio 2025 di attuare le nuove regole in anticipo o di ritardarne l’attuazione fino a non oltre l’inizio della competizione successiva, queste modifiche saranno in vigore in occasione della Coppa del Mondo per club FIFA 2025, che prenderà il via il 14 giugno 2025″.