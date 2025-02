“Da ragazzi andavamo per strada gridando che l’imperialismo americano è barbarie. Poi abbiamo passato l’età adulta a farci l’autocritica. Adesso Trump ci fa pensare che nella nostra giovinezza non era tutto sbagliato quello che dicevamo. Quel video contiene la volgarità di un messaggio che è sprezzante nei confronti della tragedia che si è consumata a Gaza. La mancanza di sensibilità umana è qualcosa di sconvolgente per le persone normali“. Così a Piazzapulita (La7) l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema commenta il video diffuso da Donald Trump sulla Striscia di Gaza del ‘futuro’, aggiungendo: “Da questa barbarie e da questo imbarbarimento, noi dobbiamo cercare di difenderci, di costruire degli anticorpi, di mantenere dei valori. A Gaza c’è stato un massacro di popolazione inerme, di 20.000 bambini. L’idea di costruire resort sulle fosse comuni dei bambini può venire soltanto da una persona di cattivo gusto, diciamo così”.

D’Alema ricorda che anche con la recente tregua di Gaza, la tragedia non è finita perché continuano a essere uccisi dagli israeliani migliaia di palestinesi in Cisgiordania: “Qualcosa deve essere fatto per proteggere la popolazione, per mantenere aperta una qualche prospettiva. C’è stato il presidente della Knesset, il parlamento israeliano, che in una intervista ha detto: ‘Israele dovrebbe uccidere tutti i maschi adulti palestinesi e deportare le donne e i bambini’. Questa dichiarazione, insieme ad altre, dovrebbe forse suscitare una qualche reazione nel mondo civile”.

A quello di D’Alema segue il commento dell’editorialista del Corriere della Sera Federico Rampini, che spegne l’allarmismo sulla figura di Trump: “Quel video è orribile, osceno, volgare e offensivo per tutti, ma lo catalogherei nell’infinito insieme di provocazioni di cui Trump è capace. L’unico aggancio che ha con una realtà storica sta nel fatto che con gli immensi aiuti umanitari che Hamas ha ricevuto potevano costruire una striscia di Gaza un po’ diversa: potevano essere investiti in scuole, progresso, economia e non in armi”.

Sarcastica la replica di D’Alema: “Conosco Federico da troppi anni per poter polemizzare con lui, ma vedo che l’età lo rende molto indulgente verso la destra. Ma comunque non voglio rievocare la nostra giovinezza“.

“È più in linea con il cambiamento di tempi”, ironizza il conduttore Corrado Formigli, mentre Rampini sorride.

“Io sono più ancorato agli ideali della mia gioventù, confesso – risponde D’Alema – Era l’idea di un mondo più civile e migliore“.