“L’Europa oggi cerca di farsi convocare al tavolo del negoziato per l’Ucraina anche perché fino a 15 giorni fa la responsabile della politica estera europea dichiarava che la guerra con la Russia bisognava vincerla. È una simpatica signora ma non mi pare adeguata per un compito così impegnativo”: così Massimo D’Alema durante un incontro di Italiani europei, attaccando Kaja Kallas, politica estone e Alta rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella Commissione europea.

“Abbiamo lasciato al presidente americano, in modo discutibile, il compito di apparecchiare un tavolo nel quale rischiamo di pagare un prezzo in termini di sicurezza per l’Europa e in termini di dignità di un accordo di pace – ha proseguito D’Alema – Io sono per la pace, però vorrei una pace che non facesse vincere Putin. E quando vedo che il presidente Usa apre un ufficio al quale pagando 5 milioni gli oligarchi si possono sdoganare dalle sanzioni e avere il visto americano, ho l’impressione che per l’Europa, se dovesse finire così, che Putin e gli oligarchi si sdoganano pagando il soldo a un ufficio americano e noi dobbiamo semplicemente prenderne atto, beh sarebbe un esito piuttosto infelice per il nostro continente”.