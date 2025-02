Si è introdotto nel Santuario di Pompei, ha indossato una casula e si è seduto in confessionale, pronto ad ascoltare e assolvere i fedeli. Un uomo di 44 anni, originario di Tricase e operatore socio-sanitario di professione, si è finto sacerdote per impartire il sacramento della penitenza. A tradirlo è stata la sua stessa presenza: il personale della struttura religiosa, insospettito da quel volto sconosciuto, ha allertato i carabinieri del posto fisso del Santuario.

All’arrivo dei militari, il falso prete era ancora in piena attività, con alcuni fedeli in attesa di confessarsi. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo e lo hanno denunciato per sostituzione di persona e turbamento di funzioni religiose. Resta da capire cosa lo abbia spinto a compiere un simile gesto. Non un tentativo di estorcere denaro, né la ricerca di un’improbabile copertura per altre attività illecite. Forse, il desiderio di esercitare un potere sugli altri, di ascoltare segreti altrui o, più semplicemente, la convinzione di poter offrire conforto.