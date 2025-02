Lento e costante miglioramento. È quanto si evince dal bollettino serale sulle condizioni di Papa Francesco diffuso dalla Sala Stampa della Santa Sede. Che conferma il quadro clinico complesso e spiega perché non è ancora possibile sciogliere la prognosi sulla salute del Pontefice. Testuale: “Le condizioni cliniche del Santo Padre si confermano anche nella giornata odierna in miglioramento” si legge nel comunicato, dove poi sono specificate le terapie e le attività svolte da Bergoglio nella giornata odierna. “Oggi ha alternato ossigenoterapia ad alti flussi con ventimask” hanno scritto dal Vaticano, spiegando che “in considerazione della complessità del quadro clinico, sono necessari ulteriori giorni di stabilità clinica per sciogliere la prognosi”. Per quanto riguarda la giornata, invece, dalla Sala Stampa hanno fatto sapere che “il Santo Padre ha dedicato la mattina alla fisioterapia respiratoria alternandola al riposo, mentre il pomeriggio dopo una ulteriore seduta di fisioterapia si è raccolto in preghiera nella Cappellina dell’appartamento privato sito al 10° piano, ricevendo l’Eucarestia; quindi si è dedicato alle attività lavorative”.

Al momento, quindi, non si può ancora dire per nessun motivo che il Pontefice sia fuori pericolo, sia perché una polmonite bilaterale su un uomo di 88 anni può avere impennate di criticità improvvise, sia perché evidentemente i medici sono assolutamente cauti nel dichiarare finita l’emergenza. Una considerazione, tuttavia, si può fare: il tono degli ultimi bollettini (soprattutto di quello odierno) è completamente diverso da quello allarmistico di venerdì scorso, quando tutto il mondo venne a conoscenza della patologia (la polmonite bilaterale) di cui è affetto Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli da quasi due settimane. Una sensazione di cauto ottimismo, quindi, confermata peraltro dalle solite fonti vaticane alle agenzie di stampa: “Si è usciti dalla fase più critica“, hanno fatto sapere.