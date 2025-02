Un uomo con in mano quello che aveva tutta la apparenza di essere un fucile è stato avvistato mentre si aggirava nella fermata della metropolitana in stazione Centrale a Milano. Sono stati alcuni passanti a notarlo e allertare immediatamente gli agenti della polizia, i quali a loro volta si sono messi subito al lavoro per tentare di identificarlo e rintracciarlo. Un altro avvistamento, poco dopo il primo, è stato fatto in zona Scalo Romano. Sono in corso indagini e ricerche della polizia.

L’uomo indossava un giubbotto scuro e pantaloni scuri. Aveva una borsa a tracolla e nella mano sinistra portava quello che sembrava un fucile a canna lunga, con il calcio in legno. Nelle immagini delle telecamere di sicurezza lo si vede tenere l’arma come se lo trasportasse, a volte anche con la canna rivolta verso il basso. L’uomo, a quanto si apprende, non ha mai minacciato nessuno.

Le segnalazioni arrivate dai passanti agli addetti della security della stazione, e da questi al personale della Polfer, non sono arrivate da parte persone che si sono sentite aggredite. L’ultimo avvistamento, comunicato al 113, è avvenuto intorno alle 18 in zona Famagosta, ma l’uomo nonostante le ricerche non è stato ancora trovato.

Nel giugno del 2018 un cittadino senegalese di 30 anni fu denunciato dalla polizia a Milano per procurato allarme dopo essere stato scoperto con un fucile ad aria compressa che nascondeva nei pantaloni mentre attraversava la stazione Centrale.