Un futuro diverso per Gaza è possibile. A spiegarlo un video, anche questo realizzato con l’intelligenza artificiale, in risposta alla ricostruzione immaginata da Donald Trump. Un futuro fatto di scuole, di bambini che giocano felici. Un futuro fatto di modernità e di un grande cartello con scritto “Welcome to Gaza. State of Palestina”. Ma anche un futuro fatto di ragazzini, arabi e israeliani, che si abbracciano. Il “contro-video” è stato ideato da Nicola Fratoianni, deputato di Sinistra italiana, che via social ha replicato così al progetto del presidente degli Stati Uniti: “Hey mister Trump, il futuro può essere migliore di come lo descrivi – scrive Fratoianni – Gaza è Palestina ed è diritto dei palestinesi scriverne il futuro”.