“Questa notte è accaduto un fatto ignobile: il presidente degli Stati Uniti ha postato un video nel quale trasforma Gaza in un luogo di divertimenti, in cui i dollari cadono dal cielo, in cui i bambini di Gaza vanno in giro con palloncini con l’effige di Trump, mentre lui prende un cocktail in piscina insieme a Netanyahu. Ecco, noi riteniamo questa operazione di Trump un’operazione schifosa, disgustosa“. Così Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, intervenendo in Aula alla Camera. “So che abbiamo un ministro degli Esteri ma in questo caso è necessario che la premier Meloni venga in aula a riferire sulla politica estera e sul futuro della Palestina considerati i rapporti cordiali che la presidente ha con il presidente americano Donald Trump”, aggiunge. “Gaza gronda sangue. I diritti del popolo palestinese non possono essere trattati in questa maniera. Questi video rappresentano un’offesa alla civiltà, all’umanità, alla democrazia, ai diritti per conquistare i quali in tanti si sono battuti in questi secoli. La premier Meloni venga in aula a dire cosa ne pensa del suo amico Donald Trump che ha offeso milioni di persone. Tutto ciò è inaccettabile. Meloni ci dica se condivide questa vergogna o se starà ancora una volta in silenzio“, conclude