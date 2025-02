“Santanchè oggi in Aula ha dato l’idea della ricchezza spregevole, cioè quella arrogante, quella del cattivo gusto, quella che non considera la medietà della vita comune, quella che disprezza la povertà“. Così a Dimartedì (La7) Pier Luigi Bersani commenta l’intervento pronunciato in Aula dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè in replica alla mozione di sfiducia delle opposizioni per via dei provvedimenti giudiziari che la riguardano. L’ex segretario del Pd mette in contrapposizione l’idea di ricchezza esplicitata da Santanchè con quella dei “ricchi stimabili”, cioè coloro che “capiscono com’è il mondo e come vive la gente comune, sapendo di avere un minimo di responsabilità in più”.

“Santanchè – aggiunge Bersani – ha rivendicato orgogliosamente di essere di Fratelli d’Italia. Sono contento perché così ci capiamo. Questa visione del mondo non è la nostra. E non è questione di ricchi o poveri ma è questione di prepotenza, di arroganza, di cattivo gusto, di disprezzo per la vita della gente comune. Questo è”.

L’ex ministro si rende protagonista di un acceso contraddittorio con la firma di Libero, Brunella Bolloli, che invece difende la posizione della ministra del Turismo. “Secondo me la Santanchè si è difesa in Aula molto bene – osserva la giornalista – La sua non è arroganza, come ho sentito dire da Bersani che l’ha accusata di mancanza di stile e di essere fuori contesto. Lei semplicemente ha risposto dicendo che non è un’ipocrita, che vuole mettersi il tacco 12 o avere la borsetta. Ha fatto un’apprezzabile operazione verità”.

“Lei dice che Santanchè non è stata arrogante? – replica Bersani – E cosa è stata, umile? Ma vogliamo scherzare?”.

“È stata sincera”, ribatte Bolloli.

“Ma, ragazzi, è inutile allungarla – continua l’ex ministro – Io chiedo che la destra abbia il buon gusto di fare una legge costituzionale per abolire l’articolo 54 della Costituzione, che pretende disciplina e onore da parte di chi svolge funzioni pubbliche, al di là dell’esito finale di un procedimento giudiziario. O abolite questo articolo o, per favore, fate almeno finta di rispettarlo, perché qui siamo oltre il segno. E se passa l’idea che chi governa può far la qualsiasi, non si vede perché un cittadino non possa fare la qualsiasi. Ma ci rendiamo conto?”.

Bersani cita altri casi imbarazzanti del governo Meloni: “Delmastro, Santanchè, addirittura Nordio, che non rispetta la legge e mente al Parlamento. Un ministro della Giustizia. Ragazzi, ma l’Italia è un paese rispettabile. Cerchiamo di non togliere il rispetto di sé a questo paese qui. E cerchiamo di fare una classe dirigente che induca questo paese al rispetto di sé, altrimenti qui vien giù tutto”.