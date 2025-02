“Circostanze del calcio. Alla fine ognuno deve pensare a se stesso. Se tutto andrà bene il prossimo anno giocherò la Champions League e questa è una cosa importante per me. Volevo continuare a competere al massimo livello europeo, cosa non semplice”. Alvaro Morata, attaccante che a gennaio ha dato l’addio al Milan per il Galatasaray, ha rilasciato un’intervista a Marca in cui ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera, soffermandosi in particolare sulle motivazioni legate al passaggio ai rossoneri e alla rapida cessione dopo pochi mesi. Nelle sue dichiarazioni, non sono mancate alcune frecciatine rivolte proprio al Milan. A cominciare proprio dal riferimento alla Champions, che Morata ha ottime possibilità di giocare il prossimo anno con il Galatasaray, mentre i rossoneri con Sergio Conceicao ad oggi sono lontani dal quarto posto.

“In estate lasciai l’Atletico Madrid perché in quel momento era ciò che mi chiedevano corpo e testa. Ci sono volte che si prendono decisioni nei momenti più o meno opportuni, ma se mi guardo indietro mi rendo conto che la tifoseria in un certo senso mi ha capito e che dopo l’Europeo la gente non mi vedeva nello stesso modo. Sono decisioni personali che si prendono”, ha detto Morata. Che poi ha spiegato: “Sono andato al Milan per Fonseca, che mi ha dimostrato di volermi davvero, ma dopo pochi mesi un progetto che sembrava una cosa è diventato un’altra. E quindi non mi sentivo più a mio agio. Ma il Milan resta un grande club ricco di storia con tifosi appassionati”.

Un’esperienza più felice è stata sicuramente quella alla Juventus, come ha ricordato lo stesso spagnolo: “C’era un ambiente familiare, è sempre una grandissima società e club. Anche i lavoratori sono meravigliosi”. In bianconero, il calciatore ha avuto modo di stringere una forte amicizia con l’attuale giocatore della Roma Paulo Dybala: “E’ un giocatore diverso, di un altro livello. Lui, Isco, questi sono giocatori diversi. Ho giocato con lui 10 anni e a volte, pur conoscendolo, fa degli assist che mai ti aspetteresti. Paulo è un amico, è il padrino di mia figlia, gli auguro il meglio perché gli voglio bene”.