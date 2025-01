Alvaro Morata al Galatasaray e Santiago Gimenez al Milan. Il club rossonero è al lavoro con tutte le parti in causa per cercare di concludere queste due operazioni. Se l’attaccante spagnolo, sbarcato a Milano nella scorsa sessione di mercato estivo, dovesse già salutare Sergio Conceicao e compagni, sarà solo perché il Milan avrà ottenuto la certezza che la punta del Feyenoord, con cui c’è già un accordo di massima, sarà il suo sostituto.

Morata, ex giocatore di Juventus e Atletico Madrid tra le altre, lascerebbe i rossoneri per la Turchia dopo poco più di 6 mesi dal suo arrivo. Al momento, il capitano della Nazionale spagnola vincitrice dell’Europeo 2024, ha collezionato 25 presenze tra tutte le competizioni con la maglia del Diavolo, realizzando 6 gol (uno in Champions League) e 2 assist. In attesa di ulteriori sviluppi, pare chiaro che il Milan possa lasciar partire la sua punta titolare solo se prima avrà la certezza di avere tra le mani il suo sostituto.

In questi termini, il prescelto è il messicano Santiago Gimenez del Feyenoord. L’offerta per il suo cartellino è di circa 27/28 milioni di euro, ma gli olandesi vorrebbero qualcosa in più. Per Morata invece, il Galatasaray lo vorrebbe in prestito oneroso, mentre il Milan preferirebbe cederlo a titolo definitivo. Il club turco, con lo spagnolo, andrebbe ad arricchire un reparto offensivo che può già contare sull‘ex stella del Napoli Victor Osimhen e Michy Batshuayi. Perciò, considerato l’infortunio subito da Mauro Icardi, la volontà dei turchi è quella di aggiungere una nuova punta alla loro rosa.