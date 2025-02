“Ciao a tutti, volevo aggiornarvi che purtroppo mi devo ritirare da Acapulco. Speravo di tornare e poter giocare, ma ho bisogno di più tempo“. Lo scrive su Instagram Lorenzo Musetti che, dunque, non prenderà parte all’Atp 500 di Acapulco, in Messico. Il ritiro del tennista fa così entrare nel tabellone principale, come lucky loser, Mattia Bellucci. Il tennista lombardo arrivato in semifinale all’Atp 500 di Rotterdam, che aveva perso 6-1, 6-0 contro Gabriel Diallo nell’ultimo match di qualificazioni, se la vedrà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Ma, in attesa di rivedere Bellucci all’opera, resta una domanda: come mai Musetti ha dato forfait?

Dopo la settimana di riposo a seguito del ritiro dall‘Atp 500 di Rio de Janeiro, il toscano ha dovuto rinunciare anche al torneo messicano a causa di una lesione muscolare di primo grado al polpaccio della gamba destra che non sembra dargli pace. Un infortunio che si è procurato nel solo match disputato in questo febbraio davvero complesso per lui: il successo contro Corentin Moutet al primo turno dell’Atp 250 di Buenos Aires. Da quel momento, però, Musetti ha dovuto alzare bandiera bianca non solo nel torneo sulla terra rossa argentina, ma anche a Rio in cui aveva lasciato trapelare il ritiro a partire dalla prima conferenza stampa, ammettendo: “Felicissimo di trovarmi qua, ma non sono in forma“. Problematiche fisiche che purtroppo non sono state risolte nemmeno nella settimana di Acapulco: il tennista ha quindi preferito non rischiare, decidendo di posticipare il ritorno in campo. Ma quando avverrà?

Probabilmente la data cerchiata in rosso sul suo calendario è il 5 marzo, giorno in cui comincerà Indian Wells, ovvero il primo Masters 1000 della stagione. Tra l’altro, con la mancata partecipazione di Sinner a causa della sospensione per il caso Clostebol, il primo italiano del seeding sarà proprio Musetti. A Indian Wells l’azzurro ha scelto di iscriversi anche al torneo di doppio, in cui farà coppia con Flavio Cobolli. Un imminente appuntamento di grande importanza per Musetti, che dopo il terzo turno agli Australian Open deve ancora realmente veder cominciare la sua stagione. L’obiettivo era avvicinare la top 10 Atp, ma per il momento deve evitare di uscire dalle prime 20 posizioni del ranking.