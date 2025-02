Dopo aver eliminato prima Medvedev e poi Tsitsipas, c’era chi pensava che quella di Mattia Bellucci fosse una storia destinata ad entrare negli annali del tennis. Invece la realtà si è dimostrata ben diversa. Si è fermata in semifinale, infatti, la corsa del tennista di Busto Arsizio nel torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 2.563.150 euro). L’azzurro, numero 92 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, è stato sconfitto dall’australiano Alex De Minaur, numero 8 del ranking Atp e terza testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-2 in un’ora e sei minuti. Una lezione, insomma, che però non scalfisce la doppia impresa di Bellucci e che proietta il tennista lombardo in una dimensione completamente nuova.