Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente avvenuto lungo la strada statale 2 a Serra Riccò (Genova) sabato sera e che ha provocato due morti: la donna investita e che era in sella a uno scooter e l’automobilista che l’ha travolta. Il conducente della macchina, un ragazzo di 22 anni, si sarebbe tolto la vita dopo aver capito di avere ucciso la donna. È l’ipotesi che emerge dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Genova Sampierdarena coordinati dal capitano Carlo Alberto Sganzerla.

L’incidente è avvenuto in frazione Molinetti, sulla strada che collega le località di Sant’Olcese, Busalletta e Casella. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto hanno trovato i due morti. Secondo i primi rilievi il giovane avrebbe perso il controllo della macchina invadendo la corsia opposta sulla quale viaggiava la donna, Barbara Wojcik, 35 anni che lui conosceva. La centaura sarebbe morta sul colpo. Il ragazzo, sceso dalla macchina, si sarebbe reso conto di quanto accaduto e avrebbe preso un cutter dalla macchina togliendosi la vita.