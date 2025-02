Voleva mangiare del pesce ma non aveva i soldi. Così una pensionata ultraottantenne è stata beccata a rubare una scatoletta di tonno in un supermercato di Biella. I dipendenti dell’Eurospin si sono subito accorti del piccolo furto e hanno chiamato il 112. La signora, però, non è stata denunciata: i carabinieri, infatti, appurato il “pentimento” dell’anziana, hanno deciso di mettere loro i soldi per la merce rubata evitando così la denuncia.

Il fatto è stato raccontato dal Corriere della Sera. La signora ha preso la scatoletta di tonno in un market non lontano dal comando provinciale dei carabinieri ed è stata fermata dalla pattuglia del nucleo radiomobile mentre usciva dalla caserma. La signora si stava muovendo verso casa, trascinandosi dietro il carrellino per la spesa. È stato un appuntato a tirarla fuori dai guai prendendo dal portafoglio 10 euro e dandoli al personale del supermercato, facendo sì che il direttore del punto vendita rinunciasse a denunciare la pensionata.

La signora ha detto di trovarsi in gravi difficoltà economica e di non riuscire a pagare tutta la spesa. “Volevo mangiare del buon pesce, ma non avevo i soldi. Non avrei dovuto prendere quel vasetto, mi vergogno tantissimo”, ha detto la signora ai carabinieri. La donna aveva messo nella borsa un vasetto di tonno sott’olio del valore di 4,25 euro. Così l’appuntato scelto Raffaele Pagani si è commosso e ha deciso di pagare di tasca propria la differenza. Il suo gesto, come prevedibile, ha fatto velocemente il giro del web. “Da piccolo facevo il chierichetto, sono un perito elettronico e un lavoro ce l’avevo. Se ho scelto di entrare nell’Arma è proprio per essere di aiuto alle persone più fragili”, ha detto il carabiniere raccontando quanto accaduto in un’intervista al Corriere. Dopo il gesto, l’84enne ha ringraziato con gli occhi lucidi l’appuntato. “Mi ha detto ‘figliolo, te ne sono infinitamente grata’. Aveva gli occhi lucidi e si è allontanata”.