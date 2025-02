Agli ottavi ci sono i greci del Panathinaikos: comincia così il cammino della Fiorentina di Raffaele Palladino in Conference League. Il nuovo format ha già creato il tabellone fino alla finale: il sorteggio però, almeno agli ottavi, non è stato clemente con i viola. Sarebbe stato molto meglio un incrocio con i bosniaci del Borac. Gli ateniesi non sono di certo favoriti contro la Fiorentina, ma rimangono una delle squadre più temibili tra quelle rimaste in corsa.

Chelsea vs Copenaghen

Vitoria Guimaraes vs Betis Siviglia

Fiorentina vs Panathinaikos

Rapid Vienna vs Borac

Djurgarden vs Pafos

Lugano vs Celje

Legia Varsavia vs Molde

Cercle Bruges vs Jagiellonia

Articolo in aggiornamento