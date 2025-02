“Ci hanno detto che eravamo filo-putiniani, paci-tonti, paci-finti. Eravamo semplicemente realisti”. Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra), a Genova per la presentazione della candidata del campo largo Silvia Salis, tornano sul tema della guerra in Ucraina e attaccano il cinismo dietro i negoziati per il cessate il fuoco. “Dopo mesi di retorica sulla resistenza, ora il focus è su giacimenti, terre rare e appalti”, denuncia Bonelli. “Le risorse di un paese in ginocchio diventano merce di scambio nei negoziati tra Stati Uniti e Unione Europea”. Per Fratoianni, è la conferma di quanto denunciato sin dall’inizio: “Abbiamo lottato con tutte le nostre forze perché questa carneficina finisse, nell’interesse degli ucraini, delle ucraine, del popolo civile, che è sempre la prima vittima della guerra”.

La narrazione dell’eroismo bellico e della resistenza, usata per giustificare il riarmo, crolla di fronte agli interessi economici in gioco. “Quello che sta emergendo è immorale, eticamente inaccettabile”, accusa Bonelli. “Oggi il tema sono le terre rare, gli appalti, le risorse. La guerra ha cambiato volto: non è più solo una battaglia militare, ma un affare”. Intanto, chi ha sostenuto l’escalation prova a riposizionarsi, le destre arrivano a dipingere Donald Trump come potenziale Nobel per la pace: “Trump pacifista? Fa solo ridere, amaramente – ironizza Fratoianni – La verità è che presto riabiliteranno Putin, invece di riabilitare i pacifisti”. Un ribaltamento di ruoli che, secondo Avs, “rivela la contraddizione di chi ha spinto per il riarmo e ora partecipa alla spartizione delle ricchezze di un paese devastato dalla guerra”.