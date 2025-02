Sono ore complicate quelle che sta vivendo il Milan dopo la pesantissima eliminazione ai playoff di Champions League contro il Feyenoord. Secondo La Repubblica, la tensione nello spogliatoio rossonero è alle stelle. L’atteggiamento da “sergente” di Sergio Conceiçao proprio non va giù ad alcuni elementi della rosa, infatti il rapporto del portoghese con alcuni calciatori è quasi nullo. Per il quotidiano, emblematico è il caso di Christian Pulisic che, nella serataccia di Zagabria in cui il Milan è uscito sconfitto per 2-1, aveva avuto un duro faccia a faccia con il tecnico, creando una frattura insanabile tra i due al punto che lo statunitense ha chiesto la cessione.

Tuttavia, il club rossonero smentisce duramente la ricostruzione di Repubblica. Con un tweet pubblicato sul proprio account X ufficiale, i rossoneri hanno riportato una dichiarazione dello stesso Pulisic: “Non ho mai litigato con il Mister e non ho mai chiesto di andare via. Io sto benissimo al Milan e voglio continuare a vestire questa maglia. Leggere queste bugie è inaccettabile, ma continuiamo a rimanere tutti uniti e a lottare insieme sul campo, per il Club e per i nostri tifosi”. Qual è la verità lo sanno solo i diretti interessati e i presenti a Milanello. Di certo il futuro di Conceiçao è appeso alla qualificazione alla prossima Champions League: senza quarto posto, il tecnico portoghese farà le valige dopo appena 6 mesi.