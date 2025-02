L‘Inter non potrà contare su Yann Sommer nel big match del Maradona contro il Napoli, ma non solo. Il portiere nerazzurro ha rimediato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Sicuramente lo svizzero salterà Inter-Genoa di sabato 22 febbraio, Inter-Lazio dei quarti di finale di Coppa Italia (in programma martedì), la sfida scudetto contro gli uomini di Antonio Conte (anche loro alle prese con diversi infortuni) e l‘andata degli ottavi di Champions League contro Feyenoord o Psv. Il 36enne tenterà il recupero per Atalanta-Inter del 16 marzo. In soldoni, si tratta di circa un mese di stop.

“Yann Sommer si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali. – informa il club nerazzurro con un comunicato ufficiale – Gli accertamenti presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato una frattura della testa della falange prossimale del pollice della mano destra. Nei prossimi giorni sarà deciso il tipo di terapia da seguire”. L’assenza dello svizzero, costringerà Simone Inzaghi a schierare tra i pali Josep Martinez, portiere spagnolo approdato ad Appiano Gentile la scorsa estate dal Genoa per circa 15 milioni di euro, bonus compresi.

Nonostante l’esborso economico importante per un portiere di 26 anni, in questa stagione Martinez ha giocato solo in Coppa Italia contro l’Udinese, dove ha mantenuto la porta inviolata. Il suo esordio con i nerazzurri in Serie A avverrà proprio contro la sua ex squadra, allenata attualmente da Patrick Vieira. Ma Sommer non è l’unico portiere dell’Inter alle prese con un infortunio. Ai box c’è anche Raffaele Di Gennaro, il terzo portiere. Per questo motivo in panchina dal 3 dicembre c’è il giovane calciatore della Primavera Alessandro Calligaris.