“Pronti a intervenire sui costi dell’energia”. Era il 2022 quando Giorgia Meloni, in campagna elettorale, si scagliava contro la sinistra “in silenzio” e il governo e parlava dell’urgenza di alleviare il costo delle bollette energetiche e del gas. Un video pubblicato in piena campagna elettorale che oggi, a tre anni di distanza e con l’opposizione sul piede di guerra proprio per il mancato intervento del governo per frenare i rincari, è tornato a circolare sui social