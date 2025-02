“Marco Lisei deve dimettersi”. Le opposizioni chiedono a una sola voce che il senatore di Fratelli d’Italia lasci la presidenza della commissione d’inchiesta Covid per aver partecipato alla conferenza stampa del suo partito, organizzata mercoledì, per “denunciare” lo “scandalo mascherine”. Pd, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra attaccano Lisei su tutta la linea, poiché – ricordano – durante la conferenza stampa “sono state riportate dichiarazioni di un singolo soggetto senza adeguata verifica e documentazione”.

Un appuntamento, quello voluto dai meloniani, che era stato stigmatizzato anche da Forza Italia. Fratelli d’Italia aveva fissato l’incontro per riportare le dichiarazioni di Miguel Martina, già funzionario dell’Agenzia delle dogane, che aveva riferito in audizione come sarebbero state lasciate circolare milioni di mascherine con logo Ce contraffatto. Una vicenda già all’attenzione dei magistrati e che, su questo si concentrano le critiche di pezzi della maggioranza e delle opposizioni, è avvenuta a lavori ancora in corso, quando solitamente le commissioni d’inchiesta racchiudono le conclusioni in una relazione che viene sottoposta a votazione.

In prima fila, come mostrano anche alcuni scatti delle agenzie fotografiche, c’era anche Lisei: “Un comportamento grave, che ha portato ad anticipare i contenuti di alcune audizioni come se fossero già accertati e definitivi, snaturando il ruolo della commissione, cosa peraltro già fatta dallo stesso Lisei attraverso dei post sui suoi canali social”, rimarcano i membri di M5s, Pd e Avs che fanno parte della commissione. “Con la sua presenza, Lisei ha di fatto avallato l’uso di un organismo parlamentare come strumento di propaganda politica ad uso di un singolo gruppo”, aggiungono.

“Questo episodio si somma alla sua partecipazione ad una manifestazione di partito come Atreju, sullo stesso palco di un soggetto successivamente audito dalla commissione che lui stesso presiede. Un atteggiamento che mina l’equilibrio e l’equidistanza richiesti dal suo ruolo”, attaccano ancora spiegando di aver “inviato una lettera ai presidenti delle Camere affinché stigmatizzino quanto accaduto”. Ma avvisano: “Riteniamo che non basti: chiediamo a Marco Lisei di fare un passo indietro, per tutelare la credibilità delle istituzioni e del Parlamento”.