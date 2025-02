L’ultimo post era ormai di oltre 48 ore fa: “La ruota del camion fuma”. Da quel momento, era lunedì 17 febbraio, si sono perse le tracce di Michele D’Alessio e Rossella Del Console, 34 e 28 anni, influencer baresi noti come i Vangolden, poiché avevano scelto di girare il mondo in un van camperizzato. L’ultima posizione nota era vicino a Claut, in Friuli Venezia Giulia. E per ore è circolato un “appello urgente” per ritrovare D’Alessio e Del Console, marito e moglie, originari di Modugno. Tra i più attivi sui social, il fratello dell’uomo.

“Viaggiano a bordo di un van ‘camperizzato’ ACM anni ’80, bianco e giallo, in compagnia del loro golden retriever. Chiunque li abbia visti o abbia informazioni utili, anche il più piccolo dettaglio può fare la differenza”, si leggeva nel messaggio che circola sui social, in particolare nei gruppi di appassionati di montagna in Friuli Venezia Giulia. Poi attorno alle 17.30, la buona notizia: “Li hanno ritrovati, erano bloccati in una strada dove pare che in tanti vengano fermati dalla neve, stanno bene”, ha comunicato il fratello di D’Alessio sui suoi canali social.

Il progetto Vangolden è curato sia sulla pagina Instagram che su Youtube. È iniziato nel 2021, quando hanno lanciato una raccolta fondi per trasformare un camion dell’Esercito adattandolo in modo tale da poterlo trasformare nella loro casa, insieme al loro cane Mia, e a un mezzo adatto alle avventure. Questo loro viaggio, come avevano scritto sui social, era iniziato dalle Dolomiti, precisamente da Rivamonte Agordino, in provincia di Belluno, lo scorso 2 febbraio. Non senza qualche difficoltà tra problemi ai freni e poi il problema alla ruota. Quindi l’allarme di questi giorni e il lietofine.