“Ieri in quell’incredibile vertice europeo a Parigi il premier britannico Keir Starmer ha detto che andrebbe tagliato il welfare e che si dovrebbero comprare più armi, una roba da portarlo via con l’ambulanza. Spendere 50 miliardi in più all’anno per armi e progettare folli piani di riarmo tagliando il welfare è una ipotesi semplicemente agghiacciante“. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, in un serrato botta e risposta con Lilli Gruber sull’ipotesi che l’Europa spenda almeno il 3% del suo Pil per le armi.

“Se gli americani non ci offrono più il loro ombrello di difesa militare – obietta Gruber – è chiaro che l’Europa dovrà arrangiarsi di più da sola e che andranno investiti più soldi in armamenti”.

“O forse quei soldi vanno spesi meglio – replica Travaglio – Immagina quanto costi un esercito unico europeo o almeno un esercito con degli armamenti compatibili, anziché 27 eserciti con armamenti che non si parlano”.

Il direttore del Fatto aggiunge: “In Germania hanno i nazisti che rischiano di vincere le elezioni o di arrivare vicini alla vittoria. Li vogliamo mandare all’80% sullo stato sociale?“.

“Però piacciono a Trump”, replica la giornalista.

“Ma non lo so a chi piacciono – risponde Travaglio – Sto solo cercando di spiegare per quale motivo un paese evoluto come la Germania rischi di buttarsi nelle mani dell’Alternative für Deutschland. A furia di parlare di armi anziché di stato sociale, la gente disperata prova anche quella novità lì, visto che le ha esaurito tutte le altre. Allora l’Europa di questo dovrebbe parlare, invece ieri ho sentito parlare soltanto di soldati da mandare in Ucraina”.

“Non è vero che hanno parlato solo di questo”, ribatte Gruber.

“Hanno litigato solo sulle truppe da mandare come forze di interposizione – ribadisce Travaglio – E hanno dato per scontato che la Russia accetterà di avere gli eserciti europei, che fino a oggi armavano l’esercito ucraino, a fare il controllore. Ma basta leggere come sono andati i negoziati di Istanbul: si stava discutendo appunto di quale forza di interposizione e non c’erano certamente gli eserciti inglesi”.