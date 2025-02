“Adesso ci penseremo, però certamente al momento non vedo elementi oggettivi per una rimozione di Stefano Boeri dal ruolo di presidente della Triennale“. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo ai cronisti che gli hanno chiesto se ci sono le condizioni perché l’architetto, indagato nell’ambito dell’inchiesta sulla Beic, la Biblioteca europea di informazione e cultura, rimanga al suo posto. “Non ne abbiamo ancora discusso, è difficile giudicare rispetto alla gravità, ad oggi abbiamo solo parole – ha aggiunto a margine della presentazione della mostra ‘Una vita per lo sport’ promossa da Fondazione Bracco -. Io di principio credo nella correttezza di Boeri e di Cino Zucchi e sono felice che il rischio paventato dei domiciliari sia rimasto un rischio e non sia diventato realtà.”. “In queste settimane non ci siamo sentiti, adesso mi sento più libero di sentirlo e di ascoltarlo”, ha aggiunto.