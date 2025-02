Da oltre dieci giorni, come riferisce la Bbc, non si hanno notizie di Charlotte Peet, 32enne giornalista britannica che lavora in Brasile. Il network informa che la donna avrebbe avuto un ultimo contatto con un amico l’8 febbraio, dicendo di trovarsi a San Paolo e di avere in programma un viaggio a Rio de Janeiro. Da allora non si sono più avute sue notizie. L’Associazione dei Corrispondenti della Stampa Estera in Brasile (Acie) ha rilasciato una dichiarazione ”esprimendo preoccupazione per la sua scomparsa e solidarietà alla sua famiglia e ai suoi amici”. La Bbc non specifica se la cronista si stesse spostando per lavoro.

La famiglia di Peet, che risiede nel Regno Unito, ha comunicato all’amico di aver perso ogni contatto con lei. Hanno fornito alle autorità i dettagli del suo volo e una copia del passaporto per facilitare le ricerche. Dalla dichiarazione dell’Acie, si apprende che il caso è stato inizialmente segnalato alla polizia di Rio prima di essere trasferito a San Paolo. Sul caso sta già lavorando il Dipartimento brasiliano per gli omicidi e la protezione personale (Dhpp).

Dal suo profilo LinkedIn, emerge che Peet è una giornalista freelance che lavora tra Rio e Londra, collaborando anche con testate come Al Jazeera, The Times. Questa la sua presentazione sul app: “Parlo correntemente il portoghese e sono una giornalista versatile con oltre nove anni di esperienza, quattro dei quali trascorsi all’estero. Attualmente lavoro come giornalista freelance a Londra. In precedenza ho lavorato come corrispondente dall’estero in Brasile, realizzando reportage per tutti, da Al Jazeera al Times di Londra, a Rest of World, The Evening Standard e Meta. Ho partecipato a The Listening Post di Al Jazeera, al BBC World Service e a Talk TV per i miei servizi sul Brasile”.

“La sua scomparsa ha suscitato una crescente preoccupazione tra i colleghi e i giornalisti della regione, e l’Acie ha chiesto di intensificare gli sforzi per rintracciarla al più presto”, si legge in una dichiarazione del presidente Edmar Figueiredo. “Stiamo sostenendo la famiglia di una donna britannica di cui è stata denunciata la scomparsa in Brasile e siamo in contatto con le autorità locali” ha comunicato un portavoce del Ministero degli Esteri britannico.