“Qualcuno ha capito la posizione di Meloni all’Eliseo? Nessuno la conosce perché non è stata discussa né in Parlamento né sui suoi social. Questa maggioranza è incapace di offrire una risposta perché una parte della maggioranza sta con Trump e forse anche con Putin”. Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni a margine di una conferenza stampa in Regione Lombardia per presentare l’ingresso in Sinistra Italiana della presidente del municipio 9 di Milano Anita Pirovano. “Oggi partono i colloqui a Ryad, l’Europa non è pervenuta e non abbiamo capito cosa pensa il nostro paese di questa debacle – ha proseguito Fratoianni – sarebbe bene che Giorgia Meloni ci dicesse che cosa pensa. Venga in Parlamento a dire che cosa intende fare il nostro Paese per reagire a questa aggressione nei confronti del futuro dell’Europa”.