“Sono rimasta sorpresa e delusa stamattina. Mi dispiace leggere le parole di Massimo Moratti al Corriere della Sera in cui parla di una Roma disperata che aveva offerto Totti all’Inter. Mio padre non ha mai pensato nemmeno lontanamente di vendere Francesco a nessun club”. Questa la risposta dell’ex presidente della Roma, Rosella Sensi, all’ex patron dell’Inter Massimo Moratti che in un’intervista ha rivelato dell’intenzione di Franco, padre di Rosella, di offrirgli Francesco Totti a causa dei debiti che aveva all’epoca il club giallorosso. “Basterebbe chiedere al presidente del Real Madrid Florentino Perez, il quale ha capito da subito come non ci fosse la minima possibilità di aprire una trattativa per portarlo a Madrid”, ha aggiunto la 53enne.

“L’allora proprietà della Roma era piena di debiti, strapiena di debiti. Il presidente era così disperato che arrivò a offrirmi Totti piangendo. Poi forse Totti avrebbe comunque scelto di restare a Roma, ma anche in quel caso lasciammo stare noi dell’Inter. Cose di calcio, cose di sentimenti”, aveva infatti dichiarato Massimo Moratti al quotidiano. Parole forti che Sensi ha smentito in maniera categorica tramite un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: “Credo che Moratti si confonda visto che la Roma di mio padre non è mai stata indebitata né costretta a cedere calciatori. Sono basita. Non c’è niente che corrisponde al vero. Papà non era un tipo che piangeva, ha sempre combattuto anche durante la malattia, e lo ha sempre fatto pensando alla Roma”.