Diventa definitiva la condanna all’ergastolo per Fausta Bonino, l’ex infermiera dell’ospedale di Piombino a processo per la morte di almeno 4 pazienti. Lo ha deciso la quinta sezione penale della Corte di Cassazione che ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa della donna contro la condanna all’ergastolo stabilita, a maggio scorso, dalla Corte d’assise d’appello al processo bis di secondo grado.

Le morti causate dall’ex infermiera avvennero fra il 2014 e il 2015 tra pazienti del reparto di rianimazione dove lavorava. I decessi erano avvenuti per emorragie improvvise e letali che, secondo le ipotesi degli inquirenti, sarebbero da riportare alla somministrazione di massicce dosi di eparina, anticoagulante che a parte dei pazienti morti in corsia non risultava prescritto dai medici.

“E’ pronta a costituirsi. Lo farà appena sarà possibile”. A dirlo è il difensore di Bonino, l’avvocato Vinicio Nardo, dopo la sentenza della Cassazione. “E’ un grande dispiacere – ha aggiunto – l’ergastolo per una persona di una certa età è la morte civile. C’erano tanti dubbi che io ho provato a dimostrare”.