Un errore può capitare a tutti, anche l’Istituto Nazionale di geofisica e vulcanologia, gli scienziati che puntualmente monitorano e aggiornano la popolazione italiana sui terremoti che avvengono nel nostro Paese e in tutto il mondo. Certo, quello che è accaduto nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio sul sito e sul profilo X dell’Ingv avrà fatto balzare dalla sedia più di qualcuno. Alle 18.54 è comparso un post che indicava un “terremoto di magnitudo 9 ai Campi Flegrei” alle 18.46.

Un sisma epocale, con ogni probabilità distruttivo per tutta l’area campana e per buona parte del Sud Italia. Fortunatamente, come detto, si è trattato di un semplice errore. Nessuno ha udito una scossa così forte, nessun danno, nulla di nulla. Nell’area continua lo sciame sismico che questa mattina ha portato a un terremoto di magnitudo 3.9 con la conseguente chiusura delle scuole e panico tra la popolazione. Ma non c’è stato nessun “big one”.

Così, dopo alcuni secondi di allarme, il refuso – si è trattato di un terremoto di magnitudo 0.9 – ha solo provocato qualche ironia in Rete. “Tranquilli. Nessun 9, sono a Napoli”, tranquillizza un utente. “Ci sarà un errore, altrimenti sarebbe saltata in aria anche casa mia in Puglia”, si legge in un altro post. Dopo una ventina di minuti dalla pubblicazione, l’Ingv ha poi provveduto a cancellare il tweet e ad aggiornare il proprio sito.