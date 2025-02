“Rispetto Mattarella in maniera assoluta, penso tutto il male possibile di Putin e credo che la sua sia stata un’aggressione ingiustificata all’Ucraina, ma trovo totalmente infondato quel paragone del capo dello Stato“. Così a Tagadà (La7) Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano, commenta le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, in una lectio magistralis all’università di Marsiglia, ha accostato l’aggressione russa all’Ucraina col progetto nazista del Terzo Reich.

Gomez si sofferma sugli attacchi sferrati dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all’indirizzo del capo dello Stato italiano: “Credo che lei abbia spiegato abbastanza bene come viene colto psicologicamente quel paragone in Russia: loro sono stati aggrediti dagli italiani e dai tedeschi tanti anni fa e questa cosa se la ricordano bene per i milioni di morti che hanno avuto”.

E aggiunge: “Se quell’accostamento fatto da Mattarella fosse vero, allora dovrebbe passare l’idea che qualunque aggressione di un paese nei confronti di un’altro sia nazista. Quando gli americani si inventarono che Saddam Hussein avesse le armi di distruzioni di massa e bombardarono l’Iraq uccidendo decine e decine di migliaia di persone, dovremmo chiamare ‘nazista’ quell’aggressione?”.

“Ma Putin è un autocrate – insorge il giornalista Augusto Minzolini – Parliamo di un regime”.

“Si può essere uno sporco autocrate criminale senza che, per questo, si venga definito ‘nazista’ – risponde Gomez – Ricordo che Adolf Hitler ha fatto i campi di sterminio. Se usiamo le parole a caso e diciamo che tutte le cose sono uguali, allora perdiamo le differenze e va a finire che qualcuno giustifichi l’ingiustificabile“.

La conduttrice Tiziana Panella cita il massacro di Bucha dell’aprile di due anni fa. “È stato un eccido orribile – replica il direttore del Fatto online – Un crimine di guerra che caratterizza tutti i conflitti, perché in ogni guerra c’è una Bucha. E chi ha fatto il corrispondente di guerra lo sa”.

E aggiunge: “Se Putin è davvero Hitler, perché perché diavolo gli americani stanno chiudendo un accordo di pace con la Russia? Come potremmo convivere con questo?”.

“Se devi fare la pace, devi parlare con quello che ti sta facendo la guerra”, risponde Panella.

“E allora se devi fare la pace, forse la cosa migliore dal punto di vista diplomatico è non definirlo Hitler“, chiosa Gomez.