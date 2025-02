Carlo Calenda è stato riconfermato segretario di Azione, il partito da lui fondato. L’ex ministro e ora senatore – secondo i dati della commissione congressuale – ha raccolto l’85,8 per cento dei voti contro il 14,2 della sfidante, la parlamentare Giulia Pastorella. Hanno partecipato al voto circa 13.700 iscritti in 101 province. “Fare i congressi è un esercizio complicato ma necessario. Adesso al lavoro insieme per far crescere il partito” scrive su X Calenda che fa “complimenti non rituali” a Pastorella per “una battaglia congressuale coraggiosa”. Già ieri Calenda sottolineava “l’esercizio organizzativo molto complesso, ma necessario per riportare i partiti a essere quello che erano: luoghi di confronto democratico sulle idee e sulla linea politica”.